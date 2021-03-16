Лидеров программы по утилизации электроники определили в Подмосковье

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Экология» подвели итоги «Школы утилизации: электроника» за 2020 год. В числе награжденных органы власти, учреждения образования, медицины, администрации городских округов. Всего было 13 номинаций.

«В 2020 году в Подмосковье собрали и переработали более 1700 тонн электронных отходов. При этом большую часть собрали учреждения образования, они сдали 39% техники, и здравоохранения, доля которых в общей массе — 34%. Еще 15% собраны организациями социальной сферы, а 8% — органами государственной власти», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования области Андрей Разин отметил, что с 1 января 2021 года в России вступил в силу законодательный запрет на захоронение электроники. Он посчитал отличным тот факт, что в Подмосковье организации уже имеют опыт цивилизованной сдачи техники на утилизацию.

Лидером 2020 года стало Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сдавшее на утилизацию 13 тонн электроники. На втором месте оказалось Министерство экономики и финансов Московской области, сдавшее девять тонн. Третье место заняло главное управление ЗАГС Московской области, собравшее на переработку семь тонн отходов.

Бесплатно сдать технику на утилизацию в рамках программы «Школа утилизации: электроника» могут органы власти, бюджетные учреждения любых направлений деятельности, некоммерческие организации и граждане Московской области. Данная программа позволяет бесплатно утилизировать технику в соответствии с законодательством и безопасно для окружающей среды.

Ранее сообщалось, что более 57% жителей Подмосковья перешли на раздельный сбор отходов. Об этом рассказали на пресс-конференции в РИАМО, посвященной экологии и обращению с мусором.