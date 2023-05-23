Экология 23 мая 2023, 10:00 Личинки мух будут перерабатывать 55 тысяч т просроченной еды и другой органики в экопромпарке Подмосковья

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Объект утилизации органических отходов мощностью до 55 тысяч тонн в год появится в экопромышленном парке в городском округе Егорьевск Московской области. Переработка отходов будет происходить с помощью личинок мух Черная львинка. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,377 млрд рублей.

«В экопромышленном парке Подмосковья появится объект ориентировочной мощностью до 55 тысяч тонн в год. Он позволит увеличить объем утилизации органических отходов в регионе, в том числе из твердых коммунальных отходов (ТКО), и снизить объем захоронения на полигонах. Это проект потенциального резидента — компании „Биогенезис“, занимающейся утилизацией отходов с помощью личинок мух Черная львинка. Общий объем инвестиций в проект предварительно оценивается в 2,377 млрд рублей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Биогенезис» планирует создать на территории ЭПП объект по утилизации органических отходов, в том числе из ТКО, с производством полезной продукции в виде кормовой добавки для животных, энтомологического жира и органического удобрения.

Двукрылая Черная львинка (крупная муха из семейства львинок Stratiomyidae) способна перерабатывать любую органику, включая испорченные продукты, пищевые и сельскохозяйственные отходы, используя их как органический субстрат для своего питания и роста. При переработке взрослых личинок мух получается белковая кормовая добавка и энтомологический жир, а органический субстрат после переработки является удобрением.

«Ориентировочная мощность объекта составляет 150 тонн в сутки (по субстрату) или до 55 тысяч тонн в год. В год на объекте будет производиться до 2 000 тонн кормовой добавки, до 1 000 тонн — энтомологического жира, до 12 000 тонн — органического удобрения», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

В настоящее время «Биогенезис» приступила к проектированию объекта, предварительный срок ввода в эксплуатацию — конец 2025 года.