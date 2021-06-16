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    16 июня 2021, 14:17

    Летучие белки обнаружены в Курганской области

    Дарья Морозова

    Зоолог Виталий Поляков нашел в Курганской области белок-летяг. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт правительства региона.

    В ведомстве сообщили, что этих зверьков видели еще в 2012 году, но после этого их обитание в регионе не подтвердилось.

    «Целенаправленные поиски летяги в 2021 году возобновил зоолог из Екатеринбурга, кандидат биологических наук Виталий Поляков. Зверьков нашли между деревнями Бединка и Цепошникова Шатровского района», — говорится на сайте.

    Белки-летяги — это таежные зверьки, которые похожи на обычных белок. Они отличаются перепонками между передними и задними лапками, которые помогают им пролетать несколько десятков метров.