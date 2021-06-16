Летучие белки обнаружены в Курганской области

Зоолог Виталий Поляков нашел в Курганской области белок-летяг. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт правительства региона.

В ведомстве сообщили, что этих зверьков видели еще в 2012 году, но после этого их обитание в регионе не подтвердилось.

«Целенаправленные поиски летяги в 2021 году возобновил зоолог из Екатеринбурга, кандидат биологических наук Виталий Поляков. Зверьков нашли между деревнями Бединка и Цепошникова Шатровского района», — говорится на сайте.

Белки-летяги — это таежные зверьки, которые похожи на обычных белок. Они отличаются перепонками между передними и задними лапками, которые помогают им пролетать несколько десятков метров.