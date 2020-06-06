Лету-2020 обещали переменчивость

Это лето принесет с собой переменчивую погоду на всей территории России. Сухие и жаркие дни будут сменять дождливые и холодные, увеличится число гроз — но урожаю это не повредит.

Об этом рассказал URA.RU научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что частая смена погоды будет происходить из-за нестандартного перемещения воздушных масс. Обычно летом они двигаются с запада на восток, а в этом году будут перемещаться с юга на север и с севера на юг.

Синотик отметил, что такие явления происходят не только в России, но и во всем мире — из-за смены климата. По прогнозам ученых, количество опасных явлений в стране с каждым годом будет увеличиваться. Речь идет в том числе о ливнях, ураганах и грозах.

За последние 20-25 лет количество опасных явлений в России увеличилось в два раза. Особенно это заметно в летний период, так как больше влажных масс поднимаются от земли в слои атмосферы. Изменение климата и приводит к изменчивости погоды Роман Вильфанд.

При этом постоянные смены погоды не повредят урожаю, ведь дожди влияют на его рост положительно — в отличие от засухи. Ученые, наоборот, ждут высоких показателей по сборы пищевых культур. Их расчеты указывают на то, что урожай в этом году будет не хуже, а скорее всего лучше среднего показателя за последние пять лет. При этом Вильфанд подчеркнул, что эти года показали хороший результат по сбору.

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