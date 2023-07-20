Экология 20 июля 2023, 03:43 «Лето продолжится». Синоптики рассказали, каким будет август в России Центр погоды «Фобос»: август начнется с 30-градусной жары РИА «Новости»

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Похолодание в европейской части России подходит к концу. В последних числах июля погода вернется к климатической норме, а начало августа ознаменуется 30-градусной жарой, сообщил центр погоды «Фобос».

Лето продолжится, заверили синоптики. По климату как раз на стык июля и августа приходится «макушка лета», раньше в этот период среднесуточная температура достигала наивысшей точки в году.

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«Что касается долгосрочного прогноза на август, то он, скорее всего, будет нестабильным — средняя температура августа в Центральной России на полтора–два градуса превысит норму, а вот осадков может выпасть на 10–30% больше нормы», — сказано в сообщении метеорологов.

Идеальной субтропической погоды в августе ждать не стоит. Нормальная летняя температура для средней полосы России ночью не должна превышать +11…+16 градусов, а днем +21…+26 градусов, отметили специалисты.

Нынешний июль может оказаться самым дождливым месяцем в Москве. Месячная сумма осадков в июне, июле и августе в столице оказалась самая большая в годовом ходе, уточнил RT.

Ранее синоптики предупредили россиян о сильных дождях, которые накроют ряд регионов в ближайшее время. Осадки ожидаются в Краснодарском и Приморском краях, Омской, Архангельской, Самарской областях и других территориях.