Лето принесет россиянам жару

Россиян ждет теплое лето на всей территории страны. Во многих регионах температура будет чуть выше нормы, в остальных — около установленных показателей. Метеорологи считают, в начале лета почти не будет дождей.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова процитировало РИА «Новости».

В июле температура практически повсеместно около нормы. Кроме восточных регионов европейской России и западной Сибири температура около и ниже нормы, но это не означает холодной погоды Роман Вильфанд.

Он отметил, что теплая погода будет ни в два оставшихся летних месяца — в июле и августе температура будет около нормы или чуть выше. Вильфанд отметил, что в июне в стране может выпасть недостаточное количество осадков.

Теплая погода продлится и в сентябре, однако первый осенний месяц будет неоднородным. Вильфанд отметил, что периоды потепления будут, но в целом температура будет около нормы.