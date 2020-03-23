    23 марта 2020, 14:16

    Лето принесет россиянам жару

    Нина Петлинова

    Россиян ждет теплое лето на всей территории страны. Во многих регионах температура будет чуть выше нормы, в остальных — около установленных показателей. Метеорологи считают, в начале лета почти не будет дождей.
    Лето принесет россиянам жару

    Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова процитировало РИА «Новости».

    В июле температура практически повсеместно около нормы. Кроме восточных регионов европейской России и западной Сибири температура около и ниже нормы, но это не означает холодной погоды

    Роман Вильфанд.

    Он отметил, что теплая погода будет ни в два оставшихся летних месяца — в июле и августе температура будет около нормы или чуть выше. Вильфанд отметил, что в июне в стране может выпасть недостаточное количество осадков.

    Теплая погода продлится и в сентябре, однако первый осенний месяц будет неоднородным. Вильфанд отметил, что периоды потепления будут, но в целом температура будет около нормы.