Летний снег выпал в дагестанском селе. Видео

Жители дагестанского села Куруш увидели в августе сугробы снега. Несмотря на белоснежные улицы, столбики термометра показывали от +3 до +5 градусов.

«Село Куруш Докузпаринский район. Вот такой подарочек преподнес нам август», — говорит за кадром автор видео.

Если не знать, что ролик снят летом, то можно действительно подумать, что снегопад проходил глубокой зимой. Вся территория засыпана снегом, причем слоем в несколько сантиметров.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов предупредил россиян, что стабильной погоды больше ждать не придется. Теперь в России будут постоянные аномалии. Связаны они с застывшими атмосферными волнами, появившимися из-за глобального потепления. По словам специалиста, в будущем будет часто слишком холодно или слишком жарко.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни первые легкие морозы ждут жителей Якутии и Магаданской области. Там температура воздуха будет понижаться до -7 градусов.