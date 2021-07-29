Летний снег выпал на «Дедушкину лысину» в Магаданской области

В Магаданской области на трассе «Колыма» в четверг выпал снег. Июльский снегопад засняли на перевале «Дедушкина лысина». Очевидцы поделились видео в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть заснеженную трассу. Все вокруг как будто в тумане. Ослепительно белая пелена снега закрыла видимость.

Перевал «Дедушкина лысина» находится на 243-м километре трассы «Колыма». Пользователи в Сети сочувствуют жителям региона, что магаданское лето в этот раз оказалось таким коротким.

Но на самом деле снегопады на севере Магаданской области в конце июля или начале августа — нормальное явление. В этом регионе к концу лета снегопады бывают почти каждый год. Сейчас там ночные заморозки, а днем идут дожди. Об этом в ФГБУ «Колымское УГМС» сообщили РИА «Новости».

Аномальные холода ранее пришли в Южно-Африканскую Республику. Там тоже выпал снег, но в Африке это происходит не так часто, как в Магаданской области. Температура воздуха в ЮАР неожиданно опустилась ниже отметки в -10 градусов. то стало историческим рекордом.