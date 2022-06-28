Летний эколагерь открылся для российских школьников

Российский экологический оператор и проект Учи.Дома от онлайн-платформы Учи.Ру объявили набор в летний эколагерь для школьников. Ученики 1–11 классов узнают все о сортировке отходов, о том, как дать вещам вторую жизнь, и как заботиться об окружающей среде.

«У природы не бывает каникул, поэтому летом важно продолжать быть вовлеченными в экологическую повестку, а для тех, кто еще не присоединился к экодвижению, сейчас самое время это сделать. Лагерь, который мы предлагаем для школьников, хорошее дополнение к тем активностям, которыми занимаются дети в летнее время. В удобном онлайн-формате ученики начальной и средней школы смогут больше узнать о сортировке отходов, раздельном сборе, вторсырье, из которого производятся товары. Будем рады всем!» — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Принимающие участие в проекте смогут прямо из дома получать самый полезный контент об экологии. Это увлекательные видео по 15–20 минут, в которых рассказывается доступным языком об экологии, новые материалы выходят каждую неделю. Те, кто посмотрит все видео и пройдет итоговые тесты, получит дипломы от Учи.Дома.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология» при поддержке Российского экологического оператора и Мосприроды. Старт был дан 15 июня, участие в проекте бесплатное. Чтобы смотреть видео, нужно зарегистрироваться на сайте.