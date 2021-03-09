«Летают бомбы». Извержение Ключевской Сопки на Камчатке показали на видео

На Камчатке сняли на видео извержение Ключевского вулкана. Очевидцы запечатлели момент выброса вулканических бомб.

«Вот так выглядит ночное извержение. Лава течет, вот где облака, тучи, туда не добраться, потому что летают бомбы», — произносит голос за кадром.

Глава Камчатского края Владимир Солодов в понедельник заявил на совещании в правительстве, что солевые потоки из-за извержения Ключевского вулкана могут попасть в водоемы, что может нанести вред экосистеме региона.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров рассказал, что извержение вулкана на Камчатке может привести к размытию дороги между населенными пунктами Ключи и Козыревск, а также нарушить экологический баланс рек.

Ключевская Сопка является высочайшим действующим вулканом в Евразии. Его высота составляет 4800 метров. Он находился в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Побочный прорыв, который образовался на Ключевском вулкане 18 февраля, состоит из двух трещин. Прорыв решили назвать в честь советского ученого Георгия Горшкова.