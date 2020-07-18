Лесопожарные службы ликвидировали 113 пожаров за сутки

Российские лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили 113 лесных пожаров. Площадь которых составила более 9,2 тысячи гектаров.

Об этом сообщается на сайте Авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 17 июля в России ликвидировано 113 лесных пожаров на площади 9211 гектара», — сказано в сообщении.

На 18 июля в России действовало 193 лесных пожара. Площадь их возгорания составила 41 877 гектаров. Работы по их тушению продолжаются.

Больше всего пожаров в Ханты-Мансийском округе. Там зафиксировано 28 возгораний на площади 13,2 тысячи гектаров.

15 июля в ХМАО из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ подписала глава округа Наталья Комарова. Для ликвидации огня направили почти 52 миллиона рублей.