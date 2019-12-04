  • Лесопарковый пояс создадут в Санкт-Петербурге

    04 декабря 2019, 16:41

    Ольга Ситникова

    Правительство Ленинградской области решило создать в Санкт-Петербурге около 110 гектар лесопаркового зеленого пояса, сообщили «Невские новости».

    Создание лесопарковой зоны запланировали на рабочем совещании вице-губернатора Николая Линченко с первым заместителем председателя правительства области и председателем комитета финансов Романом Макаровым.

    Уже обговорили территорию зеленого пояса в его исторических границах. Общая площадь природной зоны составит не менее 110 тысяч гектаров.

    Общественная палата Петербурга устроила публичные слушания по данному вопросу. Инициативу о создании зеленого пояса вокруг Петербурга и о включении в его состав городских лесов одобрили единогласно.

    Общественная палата Ленинградской области проведет подобные слушания.

    Таким образом появится проект зеленого пояса, согласованный субъектами и утвержденный Правительством России. На его территории будет действовать жесткий природоохранный режим.