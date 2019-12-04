Лесопарковый пояс создадут в Санкт-Петербурге

Создание лесопарковой зоны запланировали на рабочем совещании вице-губернатора Николая Линченко с первым заместителем председателя правительства области и председателем комитета финансов Романом Макаровым.

Уже обговорили территорию зеленого пояса в его исторических границах. Общая площадь природной зоны составит не менее 110 тысяч гектаров.

Общественная палата Петербурга устроила публичные слушания по данному вопросу. Инициативу о создании зеленого пояса вокруг Петербурга и о включении в его состав городских лесов одобрили единогласно.

Общественная палата Ленинградской области проведет подобные слушания.

Таким образом появится проект зеленого пояса, согласованный субъектами и утвержденный Правительством России. На его территории будет действовать жесткий природоохранный режим.