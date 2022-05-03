Лесные пожары под Красноярском загрязнили воздух

Превышение концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировали после лесных пожаров в Минусинском районе Красноярского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Специалисты в течение нескольких дней проводили мониторинг качества воздуха на территориях, которые наиболее подверглись задымлению вследствие пожаров.

Глава регионального Роспотребнадзора сообщил, что в селе Знаменка зафиксировали превышение максимальных разовых концентраций по оксиду углерода в 1,4 раза. Также в 1,2 раза концентрация превышена на территории санатория «Сосновый бор».

Работа по мониторингу продолжается и в самом Красноярске. На сегодняшний день никаких превышений нормативов в городе не зафиксировано, сообщил Горяев.

В связи с лесными пожарами, вспыхнувшими в Минусинском районе 2 мая, местные власти ввели режим ЧС. В Сети ранее появилось видео с кадрами природного возгорания. Информации о жертвах или пострадавших не поступало. Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 500 гектаров.