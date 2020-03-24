Лесные пожары начались в Хабаровском крае

Первые лесные пожары зафиксировали в Хабаровском крае. Управление лесного хозяйства предупредило о начале пожароопасного сезона.

«Первые лесные пожары зарегистрированы сегодня на территориях Эворонского и Хорского лесничеств», — говорится в сообщении управления лесами правительства Хабаровского края от 23 марта.

В ведомстве рассказали, что в лесничествах Солнечного района и имени Лазо начнут работать оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров. Площадь возгораний составляет 103 гектара. В обоих случаях причиной пожара в управлении считают действия местного населения.

В течение всего пожароопасного периода специалисты лесного хозяйства края будут следить за распространением огня с земли или с помощью авиации. Кроме того, мониторинг будет осуществляться с помощью спутниковых систем. Местных жителей попросили звонить на «прямую линию» лесной охраны при обнаружении пожаров.

Летом прошлого года лесные пожары охватили больше 2,5 миллиона гектаров Сибири. С июля горели леса в труднодоступных местах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Из-за большой площади пожаров над сибирскими городами нависал смог.

Ранее синоптики рассказали, что пожары в Сибири, Австралии и Северной Америке стали причиной аномально теплой зимы.