Лесные пожары 2021 года в РФ стали рекордными по площади в XXI веке

По показателю общей площади лесные пожары в России этом году стали рекордными в XXI веке. Лес сгорел на 18,2 миллиона гектарах. В прошлом году общая площадь лестных пожаров составила 18,1 миллиона гектаров. Так называемый великий сибирский лесной пожар в 1915 году погубил 14,2 миллиона гектаров леса. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

По общей площади сгоревших в Сибири и на Дальнем Востоке лесов 2021 год стал одним из самых катастрофических за всю историю страны.

Специалисты заметили, что в статистике еще не учтены молодые леса, гибнущие во время весенних палов сухой травы. А это может быть еще несколько миллионов гектаров. По закону такие молодые деревья лесом не считаются и их гибель не учитывается. Это также является большой проблемой для природы. Урон наносится и сельским территориям.