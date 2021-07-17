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    17 июля 2021, 08:26

    Лесной пожар в Якутии приблизился к селу с населением 500 человек

    Александр Блинов

    В Якутии лесные пожары подбираются к селу Ерт в Горном районе. В этом населенном пункте проживают около 500 человек. Об этом со ссылкой на замглавы МЧС РФ Илью Денисова сообщил ТАСС.

    Лесной пожар в Якутии приблизился к селу с населением 500 человек

    Пожар, который угрожает селу Ерт, низовой, поэтому если он подойдет ближе, чем на 50 метров, то остановится в минерализованной полосе. Однако благодаря ветру пожар может принять верховую форму и переброситься через полосу, отметил Денисов.

    На случай ухудшения ситуации в село заранее были переброшены силы. В МЧС заверили, что средств для ликвидации пожаров достаточно. Оперативный штаб своевременно принимает все необходимые меры по наращиванию группировки.

    Всего в Якутии действуют 129 пожаров на площади более 750 тысяч гектаров.

    В республике ввели режим ЧС. Площадь лесов в Якутии занимает большую часть всей территории субъекта.

    В Якутию для борьбы с пожарами перебросили силы из нескольких регионов, в том числе из Бурятии, ЕАО, Амурской области и Забайкалья.

    Ранее активистке Розе Дьячковской удалось обратить внимание голливудского актера Леонардо Ди Каприо на ситуацию с пожарами в Якутии. Звезда обещала помочь.