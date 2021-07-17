Лесной пожар в Якутии приблизился к селу с населением 500 человек

В Якутии лесные пожары подбираются к селу Ерт в Горном районе. В этом населенном пункте проживают около 500 человек. Об этом со ссылкой на замглавы МЧС РФ Илью Денисова сообщил ТАСС.

Пожар, который угрожает селу Ерт, низовой, поэтому если он подойдет ближе, чем на 50 метров, то остановится в минерализованной полосе. Однако благодаря ветру пожар может принять верховую форму и переброситься через полосу, отметил Денисов.

На случай ухудшения ситуации в село заранее были переброшены силы. В МЧС заверили, что средств для ликвидации пожаров достаточно. Оперативный штаб своевременно принимает все необходимые меры по наращиванию группировки.

Всего в Якутии действуют 129 пожаров на площади более 750 тысяч гектаров.

В республике ввели режим ЧС. Площадь лесов в Якутии занимает большую часть всей территории субъекта.

В Якутию для борьбы с пожарами перебросили силы из нескольких регионов, в том числе из Бурятии, ЕАО, Амурской области и Забайкалья.

Ранее активистке Розе Дьячковской удалось обратить внимание голливудского актера Леонардо Ди Каприо на ситуацию с пожарами в Якутии. Звезда обещала помочь.