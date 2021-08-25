Лесной пожар произошел в 15 километрах от Надыма

Два новых лесных пожара начались на Ямале. Их обнаружили в Надымском районе. Об этом сообщили «Ямал-Медиа».

Площадь возгорания заняла более пяти гектаров. Вертолетами туда доставили 18 сотрудников «Ямалспаса». Очаг возгорания одного из пожара располагается в 15 километрах от города, другой — более чем в 200 километрах.

Ранее лесные пожары в Свердловской области добрались до горы Волчиха. К месту возгорания направили пожарные поезда, для разведки спасатели используют беспилотные летательные аппараты.