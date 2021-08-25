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    25 августа 2021, 18:03

    Лесной пожар произошел в 15 километрах от Надыма

    Арина Бобкова

    Два новых лесных пожара начались на Ямале. Их обнаружили в Надымском районе. Об этом сообщили «Ямал-Медиа».

    Площадь возгорания заняла более пяти гектаров. Вертолетами туда доставили 18 сотрудников «Ямалспаса». Очаг возгорания одного из пожара располагается в 15 километрах от города, другой — более чем в 200 километрах.

    Ранее лесные пожары в Свердловской области добрались до горы Волчиха. К месту возгорания направили пожарные поезда, для разведки спасатели используют беспилотные летательные аппараты.