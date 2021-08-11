Лесной пожар начал подступать к Якутску

Лесной пожар в селе Ергелех Намского района Якутии приближается к Якутску. Власти развернули на границе города лагерь добровольцев, сообщил Telegram-канал РИА «Новости».

В Намский район, где наиболее сложная ситуация наблюдается в селах Ергелех и Фрунзе, для тушения пожаров ранее направили военную технику.

Якутск уже окутало смогом от лесных пожаров. Из-за дыма в городе не видно небо.

Президент РФ Владимир Путин во вторник поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Глава государства также поручил властям региона подготовить предложения для помощи пострадавшим от ЧС.

В среду в Якутию прибыла первая группа из 100 спасателей для оказания помощи в борьбе со стихией. МЧС также направило в регион три самолета.

Дым от якутских пожаров между тем дошел до Красноярского края. Задымление наблюдается в 84 населенных пунктах региона. Но местные жители пока не обращались с жалобами на ухудшение здоровья, сообщил краевой центр медицины катастроф.