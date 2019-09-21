Лес в форме буквы «С». Мария Захарова посадила дерево на экологической акции в Солнечногорске
Всего в Солнечногорске участниками акции стали 12,5 тысячи человек. Они высадили плодовые и хвойные деревья, сеянцы и кустарники.
А в деревне Осипово прошел интересный флешмоб, который начали представитель МИД Мария Захарова, глава Солнечногорья Владимир Слепцов вместе с почетными гостями и жителями округа.
«Солнечногорье для меня — родные места. Здесь жили мои бабушка и дедушка, которые получили маленький участок, строили среди окопов, возделывали эту землю. Я обожаю эти места, я здесь выросла. Мы продолжаем лучшие традиции наших предков и приумножаем красоту этих мест, акватории озера Сенеж», — поделилась Мария Захарова.
Так, участники флешмоба высадили деревья в форме буквы «С», символизирующей Солнечногорск. Рисунок создали на площади 1,5 гектара из двух тысяч сеянцев.
В этом мероприятии участвовали руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, депутаты Московской областной Думы Михаил Борушков и Александр Волнушкин, Герой соцтруда Иван Захаров, заслуженный артист РФ Сергей Куприк, советский хоккеист Борис Михайлов и другие.
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Чтобы стать участником акции, жителям не нужно было ничего покупать и подготавливать самим. Всех ждали сеянцы, саженцы и инвентарь.
А приехать на места посадки можно было на бесплатных автобусах. Помимо этого, на площадках организовали развлекательные программы и полевые кухни с кашей и горячим чаем.
К высадке деревьев привлекли и самых маленьких жителей Солнечногорска. Так, 1,8 тысячи школьников стали участниками акции «Растем вместе». Первоклашки школ городского округа вместе с родителями и учителями высадили 350 деревьев рядом с учреждениями образования.