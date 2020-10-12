Два котенка родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе

В Центре восстановления леопарда на Кавказе вновь пополнение. В этот раз там родились сразу два котенка.

Об это сообщили на официальном сайте центра.

«В это воскресенье, 11 октября, в Центре появились на свет сразу два котенка. Их родители — мама Чери из Ирана и отец Алоус из Туркмении», — сказано в сообщении.

В центре отметили, что леопардов-родителей выловили в дикой природе уже во взрослом состоянии. Пара не впервые приносит потомство — за это время котята родились у них уже в четвертый раз.

На сайте уточнили, что Центр восстановления леопарда на Кавказе впервые смог свести в пару и получить потомство от диких леопардов, которые отловили в природе уже взрослыми и доставили туда.

Специалисты Центра уверены, что котята, которые появляются у Чери и Алоуса, отличаются прекрасными природными инстинктами и реакциями. Это наблюдение подтверждается на практике — самый первый котенок, который появился у этих родителей, уже четыре года живет в дикой природе.