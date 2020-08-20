Ленобласть переработает мусор из Петербурга

«Для нас предпочтительнее даже тот вариант, если бы город перерабатывал отходы на своей территории. Но как прагматик я отлично понимаю, что реализовать это на 100% невозможно», — отметил он.

Губернатор Ленинградской области объяснил свою мысль. Даже самые лучшие технологии подразумевают нагрузку на экологию. Кроме того, вокруг Петербурга нельзя построить трехкилометровую санитарную зону для завода по мусоропереработке. В области же это возможно, уже подобраны подходящие для этих целей территории, рассказал Дрозденко.

По его мнению, Ленобласть справится и со своим мусором, и с отходами из города.

Чем больше объем мусора, тем быстрее окупаются инвестиции в строительство завода, добавил глава региона. Крупные компании заинтересованы в отходах с большим количеством вторсырья: бумаге, пластике, металле.

С 1 июля 2023 года в Ленобласти больше не будет нынешних мусорных полигонов. Их заменят три-четыре завода по мусоропереработке.