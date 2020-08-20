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    20 августа 2020, 12:15

    Ленобласть переработает мусор из Петербурга

    Алена Макаренко

    Ленинградская область ищет подходящую схему оборота мусора, который поступает из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщила газета «Петербургский дневник».
    Ленобласть переработает мусор из Петербурга

    «Для нас предпочтительнее даже тот вариант, если бы город перерабатывал отходы на своей территории. Но как прагматик я отлично понимаю, что реализовать это на 100% невозможно», — отметил он.

    Губернатор Ленинградской области объяснил свою мысль. Даже самые лучшие технологии подразумевают нагрузку на экологию. Кроме того, вокруг Петербурга нельзя построить трехкилометровую санитарную зону для завода по мусоропереработке. В области же это возможно, уже подобраны подходящие для этих целей территории, рассказал Дрозденко.

    По его мнению, Ленобласть справится и со своим мусором, и с отходами из города.

    Чем больше объем мусора, тем быстрее окупаются инвестиции в строительство завода, добавил глава региона. Крупные компании заинтересованы в отходах с большим количеством вторсырья: бумаге, пластике, металле.

    С 1 июля 2023 года в Ленобласти больше не будет нынешних мусорных полигонов. Их заменят три-четыре завода по мусоропереработке.

    Новости SMI.FM