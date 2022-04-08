Лекции о нацпроекте «Экология» прошли в вузах по всей стране

Российский экологический оператор и Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!» провели в марте этого года образовательно-просветительские лекции на тему «Тренд на экологичность: культура и привычки человека» в пяти вузах из разных городов. Студентам рассказали о национальном проекте «Экология», экопривычках и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Совместно с координаторами движения „Делай!“ была организована лекция „Тренд на экологичность. Культура и привычки человека“. Ее послушали более 300 студентов вузов в разных городах России. Наши спикеры рассказали о национальном проекте „Экология“ и его федпроектах, подробно остановились на „Комплексной системе обращения с ТКО“, которую курирует Российский экологический оператор. Такие мероприятия в рамках просветительской деятельности РЭО направлены на популяризацию новой модели поведения, которая представляет собой осознанное потребление», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Лекцию провели в таких университетах, как Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Белгородский государственный технический университет им. В. Г. Шухова, Кемеровский государственный университет, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, Дальневосточный федеральный университет.

Обсуждение прошло в очном формате, в нем приняли участие более 300 студентов.