Легкий мороз обещали жителям Москвы и Подмосковья в ближайшие дни

В ближайшие дни практически во всех регионах России температура воздуха окажется выше климатической нормы. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом жителей Москвы и Подмосковья ожидает комфортная температура и легкий мороз, в Санкт-Петербурге грянет оттепель, а в Сибири установится «неприличная жара».

По словам метеоролога, температура воздуха будет выше нормы практически в всех регионах страны. Это касается всей европейской части России, Урала, Западной и Средней Сибири, а также Якутии.

«Наиболее впечатляющее отклонение температуры от нормы фиксируют и прогнозируют до конца месяца в отдельных регионах Сибири. <…> Дневная температура там будет на 15—18 градусов выше нормы. Другими словами, там установится настоящая сибирская «жара»», — подчеркнул Вильфанд.

На европейской части России в первой половине текущей недели ожидается преобладание антициклонов, поэтому ночами станет заметно холоднее. Уже 25 января в Москве и Московской области ночные температуры достигнут -12…-17 градусов, а в Татьянин день установится по-настоящему зимняя погода около —10 градусов.

«В среду — уже -7…-8 градусов. Во второй половине недели антициклон будет теснить ложбина низкого давления — в ночь на среду выпадет небольшой снежок, высота снежного покрова подрастет еще на три сантиметра», — рассказал метеоролог.

При этом сильных осадков в течение недели не ожидается. Температура в дальнейшем также начнет повышаться — до -4…-6 градусов днем.