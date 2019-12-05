  • Ледники в Новой Зеландии покраснели

    05 декабря 2019, 20:00

    Алена Макаренко

    Ледники в Новой Зеландии окрасились в красные и розовые цвета. На расцветку повлиял смог, который опустился на снег в результате лесных пожаров в Австралии. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на CNN.

    В конце ноября путешественница Лиз Карлсон пролетала на вертолете над вершинами горы Аспиринг в национальном парке и обратила внимание на странный цвет ледников.

    Кислая морская вода, ураганы и пожары. Последнее десятилетие стало самым жарким за всю историю наблюдений

    Подробнее

    «Это шокирует, я не видела никогда ничего подобного. Часто в конце лета ледники могут казаться грязно-серыми из-за таяния снега, однако в этом случае они выглядели по-другому… какой-то красно-розовый оттенок», — рассказала блогер.

    Метеорологи предполагают, что ледники окрасились в такие цвета из-за ветра, который дул со стороны Австралии. Он принес частицы дыма от лесных пожаров, которые осели на снег и изменили его цвет.

    Экологи пока не изучили материал, осевший на ледники. Поэтому неизвестно, как эти события могут отразиться на окружающей среде.

    В Австралии бушуют худшие за всю историю метеонаблюдений лесные пожары. По данным на 5 декабря, в стране зафиксировано более 117 очагов пожаров.