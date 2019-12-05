Ледники в Новой Зеландии покраснели

В конце ноября путешественница Лиз Карлсон пролетала на вертолете над вершинами горы Аспиринг в национальном парке и обратила внимание на странный цвет ледников.

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«Это шокирует, я не видела никогда ничего подобного. Часто в конце лета ледники могут казаться грязно-серыми из-за таяния снега, однако в этом случае они выглядели по-другому… какой-то красно-розовый оттенок», — рассказала блогер.

Метеорологи предполагают, что ледники окрасились в такие цвета из-за ветра, который дул со стороны Австралии. Он принес частицы дыма от лесных пожаров, которые осели на снег и изменили его цвет.

Экологи пока не изучили материал, осевший на ледники. Поэтому неизвестно, как эти события могут отразиться на окружающей среде.

В Австралии бушуют худшие за всю историю метеонаблюдений лесные пожары. По данным на 5 декабря, в стране зафиксировано более 117 очагов пожаров.