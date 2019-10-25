  • Ледники Антарктиды начали таять три века назад

    25 октября 2019, 15:55

    Анастасия Карпеева

    Ученые выяснили, что льды в Антарктиде стали таять раньше, чем предполагалось. Исследования показали, что истончение ледников началось в 1706 году и длится последние 300 лет. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Scientific Reports.

    Ранее ученые считали, что таяние началось из-за промышленной революции в XVIII–XIX столетиях. С того момента в атмосферу начались выбросы углекислых газов, что повлияло на климат планеты. Однако последнее исследование показало, что разрушение ледников началось за несколько десятилетий до начала промышленной деятельности человека.

    Специалисты Британской антарктической службы в Кембридже восстановили историю антарктических ледников за последние шесть тысяч лет. Они собрали и проанализировали образцы диатомовых одноклеточных водорослей с северо-восточной оконечности Антарктического полуострова, обратив внимание на количество изотопов кислорода.

    Благодаря этому удалось узнать, что после 1400 года нашей эры появилось увеличение ледового стока. Причиной стали западные ветра, которые резко усилились и сдвинулись в сторону Антарктиды, попутно увлекая теплую воду в этот регион.