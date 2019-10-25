Ледники Антарктиды начали таять три века назад

Ранее ученые считали, что таяние началось из-за промышленной революции в XVIII–XIX столетиях. С того момента в атмосферу начались выбросы углекислых газов, что повлияло на климат планеты. Однако последнее исследование показало, что разрушение ледников началось за несколько десятилетий до начала промышленной деятельности человека.

Специалисты Британской антарктической службы в Кембридже восстановили историю антарктических ледников за последние шесть тысяч лет. Они собрали и проанализировали образцы диатомовых одноклеточных водорослей с северо-восточной оконечности Антарктического полуострова, обратив внимание на количество изотопов кислорода.

Благодаря этому удалось узнать, что после 1400 года нашей эры появилось увеличение ледового стока. Причиной стали западные ветра, которые резко усилились и сдвинулись в сторону Антарктиды, попутно увлекая теплую воду в этот регион.