Ледник Туэйтса в Антарктике ускорил таяние

Ледник Туэйтса в Антарктиде, который считается одним из самых опасных в мире, продолжает стремительно таять и истончаться. Его толщина сейчас на четверть меньше, чем в 70-е годы ХХ века.

Об этом стало известно в результате проведенного исследования, в ходе которого использовались радиолокационные данные полученные 50 лет назад.

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Геофизик Дастин Шредер из Калифорнийского Стэнфордского университета, лондонский гляциолог Имперского колледжа Мартин Сигерт и их коллеги опубликовали полученные материалы на сайте британской Национальной академии наук.

Выяснилось, что толщина шельфового ледника с 1978 по 2009 год уменьшилась на 33%.

Ученые утверждают, что ледник тает быстрее, чем ожидалось, и это может однажды привести к его обрушению.

В 70-х годах исследования проводились путем бортовых съемок. Ученые оцифровали данные по более 400 тысячам километров.

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«Имея эту запись, мы теперь можем видеть области, где шельфовый лед становится тоньше и может обрушиться», — сказал доктор Шредер. Он добавил, что изучаемый район крайне трудно доступен, и ученым повезло, что подобный материал вообще есть.

Расположенный в море Амундсена ледник Туэйтса по площади немногим меньше Великобритании и занимает территорию, сопоставимую со штатом Вашингтон. Его высота достигает четырех тысяч метров, и он считается ключевым объектом в прогнозировании повышения уровня моря.

Ученые утверждают, что с 1973 года таяние льда увеличилось на 77%. Если ледник растает, даже если к 2015 году будут достигнуты все оговоренные Парижским соглашением климатические цели, он вызовет повышение уровня моря на один-два метра.

Повышение уровня моря может уничтожить многие города от Шанхая до Лондона, низменные участки во Флориде и Бангладеш, и острова вроде Мальдив.

Пока ни одно из почти 200 правительств, подписавших Парижские соглашения, не выполнило своих обязательств.