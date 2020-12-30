Ледяные дожди, солнечный декабрь и жаркое лето: как россиян удивляла погода в 2020 году

Сервис «Яндекс.Погода» подвел итоги уходящего года. В этот раз отличилась Центральная Россия — весна была дождливее в три раза выше нормы. Но зато зима оказалось самой теплой за 130 лет наблюдений. А еще этот год запомнился ледяным дождем во Владивостоке.

Самая теплая зима за 130 лет

Зима в 2019–2020 годы стала самой теплой за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений в России. Абсолютный максимум среднезимней температуры был достигнут и на европейской, и на азиатской территориях. В Москве впервые в истории средняя температура воздуха за зиму оказалась выше нуля.

Дождливые весна и лето в Центральной России

Май в Москве был в три раза дождливее нормы, июнь и июль — в два раза. 20 июня, 27 июля и 26 августа в столице были самые настоящие потопы. В эти дни затопило улицы, подземные переходы, паркинги, даже протекла крыша Третьяковской галереи.

В Москве среднегодовая температура составила +8,1 градуса — это на 2,3 градуса выше климатической нормы. Всего за 2020 год в столице было установлено 14 «теплых» рекордов: пять дней февраля, шесть дней марта и еще три дня в январе и июне. Ветер чаще всего дул с юга и с запада. Максимальная скорость ветра в этом году была зафиксирована 22 апреля и составила 19 метров в секунду. Первая гроза в городе прогремела 3 мая. Первый снег выпал 10 ноября.

Жаркое лето на Урале и в Сибири

Абсолютные максимумы температуры обновились в Екатеринбурге. 16 июля было +39 градусов. В Ханты-Мансийске 15 июля было +34. На «полюсе холода», в Верхоянске, 20 июня была зафиксирована температура +38 градусов. Это новый месячный рекорд и, возможно, самая высокая температура к северу от полярного круга.

На юге России тоже был достигнут температурный максимум: 7 июля в Ростове-на-Дону воздух прогрелся до +40,2 градуса.

Затянувшееся «бабье лето» в Центральной России

Октябрь 2020 оказался самым теплым за всю историю наблюдений в Москве, Волоколамске, Можайске, Смоленске, Воронеже, Белгороде, Твери, Рязани, Туле, Курске, Брянске, Владимире и Тамбове. В Санкт-Петербурге октябрь тоже был самым теплым за последние 100 лет.

Ледяной дождь во Владивостоке

После продолжительного дождя 19–20 ноября на проводах и деревьях во Владивостоке образовался аномально толстый слой льда — два сантиметра и более. Многие люди остались без электричества, тепла и воды. 21 ноября закрыли Русский мост, соединяющий материковую часть города с островом Русским, где живет около четырех тысяч человек. Владивосток первым в мире столкнулся с обледенением вантового моста.

Солнечный декабрь в Центральной России

Уже к середине декабря в Москве набралось 55 солнечных часов, что в три раза больше климатической нормы, а ведь бывали годы, когда за весь декабрь солнце светило всего шесть минут. Такое было, например, в 2017 году.

Морозный конец года в Сибири

В Барнауле 27 декабря температура упала до -41,7 градуса. Это стало рекордом для даты и близко к рекорду месяца. В 1955 году было -43,9 градуса. В Новокузнецке в этот же день наблюдалась температура -42,8 градуса. Это новый рекорд для декабря.

В Кемерове 28 декабря было -45,4 градуса — близко к месячному минимуму. В 1966 году было -48,4 градуса. В Ханты-Мансийском автономном округе из-за холода даже пришлось перевести школьников на дистанционное обучение.