Ледяной щит Гренландии за сутки потерял 8,5 млрд тонн льда

Исследователи обнаружили, что за сутки 27 июля Гренландия потеряла такое количество льда, что растаявшая вода могла покрыть всю Флориду слоем в пять сантиметров. Была зарегистрирована рекордная температура воздуха +19,8 градусов.

Всего за 27 июля в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая вода. Как сообщило издание The Guardian со ссылкой на данные датского правительства, 29 июля растаяло еще 8,4 миллиарда тонн. Всего за лето ледяной щит потерял более 100 миллиардов тонн.

Лед, который тает в Гренландии, стекает в океан, где способствует повышению глобального уровня моря, вызванному изменением климата.

Научный сотрудник NASA и эксперт по ледникам Колумбийского университета Марко Тедеско считает, что это очень высокий уровень таяния.

«Вероятно, это изменит облик Гренландии, поскольку это ускорит будущее таяние и в результате — повышение уровня моря», — пояснил он.

Сезон таяния в Гренландии обычно длится с июня по август. Данные правительства Дании показывают, что с начала июня 2021 года остров потерял более 100 миллиардов тонн льда. Интенсивность таяния меньше, чем в 2019 году, когда за один день Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда.

Ученые из Университета Рединга предположили, что вскоре более трети площади шельфовых ледников Антарктики окажется под угрозой обрушения в море.