Ледяной пляж Булуус впервые за много лет растаял в Якутии

Якутский ледник Булуус, занимавший более одной тысячи гектаров, полностью растаял. Местные жители называли его ледяным пляжем и часто приезжали туда отдыхать. В социальных сетях появилось видео с места, где когда-то лежали пласты льда.

На месте ледника появился небольшой ручей. На остальной площади, которую он покрывал, теперь зеленая трава.

Ледник прирастал за счет незамерзающего ручья. Раньше площадка оставалась покрытой льдом каждый год. Но в последние годы, начиная с июля, ледник тает, рассказали в социальных сетях местные жители.

Они заявили, что в таянии ледника виноваты летние дожди, жаркая погода и большое количество туристов, которые приезжают походить по Булуусу. От вибрации лед тает быстрее.

Руководитель группы геоботаники отдела ботанических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, председатель регионального отделения российского экологического общества Михаил Черосов в беседе с РИА «Новости» заявил, что в таянии ледника виновато, прежде всего, потепление.

«Уже несколько лет назад стало понятным, что Булуус скоро оттает. Это, конечно, связано с потеплением климата. Я сам видел уже растаявший ледник. Рекорды по жаре плюс лесные пожары — все это повлияло на его состояние», — заявил он.

Эксперт выразил надежду, что ледник восстановится в холодное время года и следующим летом уже не растает.