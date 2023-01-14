Экология 14 января 2023, 09:20 Ледяной дождь в Москве продлится с утра и до конца дня Власти Москвы: 14 января в столице пройдет ледяной дождь, а на дорогах образуется гололед Unsplash

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Утром 14 января в столичном регионе начнется продолжительный ледяной дождь. Об этом со ссылкой на данные синоптиков сообщили представители столичного комплекса городского хозяйства. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь», — рассказали они.

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Также сотрудники ведомства призвали быть осторожными на дорогах и тротуарах. Они сообщили, что в Москве ожидают гололед. Он также продержится до конца субботы. В связи с этим автомобилистов попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Эти меры снизят риск аварий.

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Ранее синоптик Шувалов сообщил, что ситуация с гололедом усложнится сильными порывами ветра. По его словам, такая обстановка продержится вплоть до конца воскресенья — 15 января. Также Шувалов отметил, что в выходные в Москве и области ожидается потепление до нуля градусов.