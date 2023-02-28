Экология 28 февраля 2023, 00:11 Ледяной дождь пройдет в Курганской области 28 февраля

Читать 360tv в

В отдельных районах Курганской области 28 февраля ожидается ледяной дождь. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное ЦГМС.

«28 февраля в отдельных районах гололедные явления (гололед, ледяной дождь)», — цитирует сообщение ЦГМС RT.

Реклама

Согласно прогнозу синоптиков, днем во вторник температура воздуха может прогреться до +3 градусов. Ночью столбики термометров снизятся до -7 градусов. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду, а порывы — до 17 метров в секунду.

Реклама