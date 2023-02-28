28 февраля 2023, 00:11
Ледяной дождь пройдет в Курганской области 28 февраля
В отдельных районах Курганской области 28 февраля ожидается ледяной дождь. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное ЦГМС.
«28 февраля в отдельных районах гололедные явления (гололед, ледяной дождь)», — цитирует сообщение ЦГМС RT.
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Согласно прогнозу синоптиков, днем во вторник температура воздуха может прогреться до +3 градусов. Ночью столбики термометров снизятся до -7 градусов. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду, а порывы — до 17 метров в секунду.
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