Лед на реках ЯНАО в этом году образуется позже — в середине октября | 360°

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12 октября 2022, 14:41

Лед на реках ЯНАО в этом году образуется позже — в середине октября

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Лед на реках Ямала в этом году появится позже обычного. Его стоит ждать в середине октября. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на Telegram-канал «Новости Ямала».

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На Оби лед образуется примерно 20-го октября, рассказали в отделе гидрологии ЯНЦГМС. Причина этого заключается в теплой летней погоде, а также отсутствии дождей. Река Пур в Уренгое и река Надым затянутся льдом в Уренгое  17 октября. На следующий день, 18 октября, заледенеют реки Пяку-Пур и Таз. А вот в Мужах лед образуется лишь 26 октября.

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