Лебеди вернулись на пруд после зимовки в Капотне

Лебеди вернулись на пруд Московского НПЗ после зимовки. Они провели ее в теплом вольере и под присмотром. Птицы питались по особому меню и плавали в крытом водоеме.

«Мы заботимся о птицах, весной делаем спуски на воду, а в специально установленные домики на плотах накладываем сено, чтобы птицы могли там устроить гнезда. Это стало уже традицией, где есть возможность понаблюдать за природой и побольше узнать об эко-системе», — рассказал пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Сегодня за тем, как птицы возвращаются в Капотню, пришли понаблюдать ученики школы в Капотне и воспитанники социального центра «Гармония». Ребята показали рисунки и поделки о жизни птиц, сделанные своими руками, приняли участие в мастер-классе и покормили лебедей.

Здесь птиц кормят исключительно полезным ассорти. В приоритете — морковь, капуста и корм. Пруд Московского НПЗ называют гостиницей для пернатых. Здесь транзитом останавливаются перелетные птицы. А для некоторых озеро является их домом.

«У нас здесь порядка 20-ти видов птиц, которые здесь живут постоянно. Из них восемь краснокнижных. Перелетных порядка 16-ти видов здесь пролетает. Они видят, что уже кто-то плавает, понимают, что есть корм. Соответственно, на это ориентируются. Птицы ночуют у нас на водоемах, набираются сил», — сказал первый зампредседателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Лебеди в Капотне живут уже более 10-ти лет. В пернатых семьях часто появляются птенцы. Их Московский НПЗ дарит в столичные парки и зоопарки. Экология для завода — одна из составляющих развития района.

«Мы привозили сюда общественный совет Роспотребнадзора, планируем привезти Общественный совет Минприроды, чтобы показать и продемонтстрировать, как должна проводиться модернизация самих производств, как должны приводиться в порядок территории. Мы очень рассчитываем, что этот пример будет заразительным, потому что технологии, которые здесь применились, демонстрируют свою эффективность», — отметил Элмурод Расулмухамедов.

Опыт МНПЗ экологи уже называют успехом на «зеленом» пути. Поэтому и ставят завод в пример другому бизнесу.