Названы примерные сроки вскрытия льда на реке Иртыш

Стало известно, когда примерно ожидается вскрытие льда на реке Иртыш. Это произойдет не раньше середины апреля. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«В 2022 году вскрытие Иртыша в Омске ожидается в срок, близкий к среднему многолетнему и раньше до пяти дней», — рассказала начальник регионального отделения управления гидрометеорологической службы Наталья Криворучко.

Пиковый уровень воды после таяния в реке ожидается в конце мая. Специалисты уточнили, что сейчас этот показатель на 0,3 метра ниже среднего показателя в этот период.