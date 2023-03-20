20 марта 2023, 16:23
Лавинную опасность объявили на Сахалине 21 и 22 марта
В двух районах Сахалинской области продлили лавинную опасность. Режим готовности будет действовать 21 и 22 марта. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Риск схода лавин присутствует в Углегорском и Смирныховском городских округах. Он продлится до 22 марта, написал RT.
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Ранее подобное предупреждение распространялось на восемь районов региона. Оно вступило в силу 19 марта.
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