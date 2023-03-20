Экология 20 марта 2023, 16:23 Лавинную опасность объявили на Сахалине 21 и 22 марта

Читать 360tv в

В двух районах Сахалинской области продлили лавинную опасность. Режим готовности будет действовать 21 и 22 марта. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Риск схода лавин присутствует в Углегорском и Смирныховском городских округах. Он продлится до 22 марта, написал RT.

Реклама

Ранее подобное предупреждение распространялось на восемь районов региона. Оно вступило в силу 19 марта.

Реклама