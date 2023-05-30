Экология 30 мая 2023, 15:27 Ласточки вернулись в Москву после зимовки Мосприрода сообщила о возврате в столицу ласточек после зимовки Фото: freepik.com

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В Московский регион вновь прилетели ласточки, перезимовав на юге. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

«Ласточки одними из последних возвращаются в родные пенаты после зимовки», — отметили в учреждении.

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Эти птицы отличаются от других раздвоенным хвостом. Предположительно, именно он способствует их стремительным полетам, придавая маневренность. Ласточки летают со скоростью 50–60 километров в час, при этом они могут совершать многочасовые перелеты.

В Москве можно наблюдать три вида краснокнижных ласточек. Самым редким видом считается береговая ласточка. Эти птицы сейчас на грани уничтожения.

Всего в столице гнездится примерно 100 видов пернатых, прилетающих в город в весенне-летний сезон.

В Москве у реки Алешинки ранее заметили редкого зеленого дятла. До этого птицу можно было увидеть в «Москворецком» парке и «Битцевском лесу», а также в комплексном заказнике «Зеленоградский».

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