30 мая 2023, 15:27
Ласточки вернулись в Москву после зимовки
Мосприрода сообщила о возврате в столицу ласточек после зимовки
В Московский регион вновь прилетели ласточки, перезимовав на юге. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
«Ласточки одними из последних возвращаются в родные пенаты после зимовки», — отметили в учреждении.
Реклама
Эти птицы отличаются от других раздвоенным хвостом. Предположительно, именно он способствует их стремительным полетам, придавая маневренность. Ласточки летают со скоростью 50–60 километров в час, при этом они могут совершать многочасовые перелеты.
В Москве можно наблюдать три вида краснокнижных ласточек. Самым редким видом считается береговая ласточка. Эти птицы сейчас на грани уничтожения.
Всего в столице гнездится примерно 100 видов пернатых, прилетающих в город в весенне-летний сезон.
В Москве у реки Алешинки ранее заметили редкого зеленого дятла. До этого птицу можно было увидеть в «Москворецком» парке и «Битцевском лесу», а также в комплексном заказнике «Зеленоградский».
Ранее столичный комплекс городского хозяйства разработал чат-бот «Спаси сову» в Telegram.
Птицы
Москва 2023
Реклама
Реклама