Спасатели локализовали пожар от загоревшегося камыша в Ростове-на-Дону. Огонь остановили на площади 60 гектаров. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Ростовской области. В интернете появилось видео с места событий.

«В 03:45 пожар локализован, площадь 60 гектаров», — объявили спасатели.

Пожар тушат больше 17 часов. Диспетчерская служба приняла вызов на улицу Чемордачка в Ростове-на-Дону 25 августа в 14:30. На левом берегу Дона в Пролетарском районе загорелся камыш. Власти не исключили поджог.

Специалисты выехали на место. Огонь быстро распространился, и в 16:28 установили ранг пожара № 3. К вечеру горение происходило на 3,5 км по фронту. Тушение пожара разбили на три боевых участка. К работе привлекли 87 спасателей, 30 единиц техники, вертолет МЧС России Ми-8 и два пожарных поезда.

В августе в Ростовской области произошел еще один крупный природный пожар. На территории Каменского и Калитвинского лесничеств загорелась трава. К тушению привлекли почти 500 спасателей. С природными пожарами также столкнулись Рязанская, Владимирская и Нижегородская области.