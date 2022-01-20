Значительное похолодание начнется в Кузбассе в ближайшие дни

Жителей Кемеровской области предупредили о значительном похолодании. Оно начнется уже в ночь на 21 января. Об этом сообщил «Царьград».

Температура упадет до -29 градусов. Преобладающая температура будет варьироваться от -16 до -21 градуса. Скорость ветра при этом будет небольшой, она составит два-семь метров в секунду.

22 января температура составит от -19 до -24 градусов ночью. Местами температура может опуститься до -31. Днем немного потеплеет: от -13 до -18 градусов.

В ночь на 23 — до -33 градусов. Днем воздух прогреется до температуры от -14 до -19 градусов, местами — до -25.