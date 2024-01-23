Эксклюзив 23 января 2024, 17:55 «Курс на понижение». Слабый снег и похолодание спрогнозировали в Подмосковье Синоптик Ильин: в течение недели снег в Москве и Подмосковье будет слабым Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Сильный снегопад в Москве и Подмосковье закончится уже вечером 24 января, и далее в течение недели снег будет слабым. Об этом «360» рассказал синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

«Основной снег будет идти сегодня вечером, ночью — слабый, не дотянет до умеренного, но продолжится. Завтра вечером снег закончится, скорее всего, и в течение недели будет уже небольшим совершенно. Что касается температуры, в ближайшие дни придет оттепель», — сообщил он.

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По словам Ильина, днем 24 января столбик термометра может подняться до +1 градуса, Двадцать шестого ожидается около нуля градусов, «тоже все время с небольшим снежком». Снег будет идти даже при нулевой температуре, возможен мокрый снег, в отдельных районах Московской области — снег с дождем.

«В пятницу температура начнет устойчиво брать курс на понижение, о плюсе уже говорить не придется», — продолжил метеоролог.

Днем 26 января будет до -2 градусов, ночью примерно так же, а в ночь на субботу в Москве и Подмосковье похолодает до -7… -12. Днем будет от -3 до -8. В воскресенье, 28 января, температура опустится еще на пару градусов.

Атмосферное давление в среду, 24 января, составит около 745 миллиметров ртутного столба, «то есть будет понижаться с сегодняшнего дня», подчеркнул Ильин. В четверг оно останется на уровне около 735-737 миллиметров ртутного столба, а после этого начнется рост, и примерно к 28 января атмосферное давление вырастет приблизительно до 769 миллиметров ртутного столба.