Экология 26 декабря 2022, 15:30 Курортным городам предрекли рост объема мусора на 30% в Новый год

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Ожидается, что в эти города отправится отдыхать более 350 тысяч человек.

Российский экологический оператор усилит контроль за вывозом отходов в новогодние праздники. Особое внимание уделят курортным зонам, куда, по оценкам специалистов, отправится более 350 тысяч человек, нагрузка на службы по вывозу отходов может вырасти на 30%.

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«На новогодние праздники РЭО организует традиционный ежечасный мониторинг работы региональных операторов по вывозу ТКО. Ожидается, что нагрузка может вырасти на 30%, а число туристов, которые собираются поехать в курортные регионы, будет превышать 350 тысяч человек. Причиной возможных сбоев могут стать существенный рост отходообразования, сложная дорожная проходимость, в частности в удаленные населенные пункты, влияние суровых погодных условий на работоспособность техники. В обязанности региональных операторов и региональных властей входит недопущение мусорных коллапсов. В свою очередь РЭО продолжит пристально следит за обстановкой во всех регионах РФ и реагировать на возникающие сбои оперативно», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

По данным АТОР, в новогодние праздники отправиться на отдых внутри страны по линии туроператоров собирается свыше 350 тысяч человек, это на 15% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Санкт-Петербург, Кавминводы, горнолыжные курорты, Москва, Подмосковье. При этом годовой прирост турпотока в Краснодарский край, Москву и Петербург составил 35%.

РЭО планирует использовать такие методы мониторинга, как прямая связь с региональными операторами и регионами, анализ сообщений в системе «РЭО Радар», ежечасный анализ медийного поля (СМИ и социальные сети).

Правительство включило в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года новый федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Руководителем проекта определена ППК РЭО. Проект призван решить фундаментальные задачи в сфере обращения с отходами, чтобы максимальное количество отходов превращалось во вторсырье, полезные компоненты, которые возможно извлечь из отходов производства и потребления. Это позволит сократить отходопроизводство и рост полигонов и свалок в стране.