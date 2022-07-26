Курортный сбор пойдет на закупку мусорных баков в регионы

Сейчас такую возможность прорабатывает Российский экологический оператор

Российский экологический оператор проработает вопрос возмещения региональным операторам трат за счет средств курортного сбора в туристических зонах. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Средства могут направить на обустройство контейнерных площадок, включая баки для раздельного сбора отходов.

«Совместно с Минприроды РФ и Ростуризмом РЭО прорабатывает вопрос об использовании части средств курортного сбора на возмещение операционных затрат региональных операторов и других лиц, эксплуатирующих объекты обращения с ТКО. Мера будет распространяться на все туристические зоны нашей страны. Поручение своевременное, так как туризм в России продолжает развиваться семимильными шагами, в связи с чем нагрузка на коммунальные службы в курортных городах возрастает. Мы также вновь призываем сами регионы ускорить работу по запуску инвестпроектов в части развития инфраструктуры и создания новых объектов сортировки и утилизации, а туристов — убирать за собой мусор и по возможности сортировать отходы», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В РЭО уточнили, что согласно Федеральному закону от 29.07.2017 № 214-ФЗ курортный сбор вводится законами субъектов РФ в муниципальных образованиях, территории которых включены в территорию эксперимента. Средства со сбора направляются в Фонд развития курортной инфраструктуры. Бюджетные ассигнования фонда направляются исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории эксперимента.

«В рамках благоустройства существует возможность направления бюджетных ассигнований в том числе на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Благоустройство территории включает в себя обустройство контейнерных площадок и площадок для складирования отдельных групп коммунальных отходов, включая баки для вторсырья», — добавил Денис Буцаев.

В прошлом году, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), около 58 миллионов человек посетили главные туристические регионы Российской Федерации.

Всего за девять месяцев в Краснодарском крае успели побывать 14,5 миллиона туристов, в Подмосковье — 10,2 миллиона, в Крыму — 8,3 миллиона, в Санкт-Петербурге — 3 миллиона, в Татарстане — 2,7 миллиона, в Иркутской области — 1,1 миллиона и в Екатеринбурге — 1 миллион.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.