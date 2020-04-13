Курилы снова тряхнуло: третье землетрясение произошло около островов

Серия землетрясений произошла рядом с Курильскими островами. Магнитуда первых составила до 4,2 балла, а третьего — 5,3 балла.

«Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в понедельник, в 12:42 (04:42 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 48,3 градуса северной широты и 154,5 градуса восточной долготы — в 100 километрах восточнее необитаемого острова Матуа», — приводит РИА «Новости» слова начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.

Очаг толчков находился под землей, на глубине 97 километров. Землетрясение почувствовали жители Северо-Курильска на острове Парамушир. Подземные толчки в этом городе были в 2-3 балла.

Ночью того же дня произошло еще два землетрясения в районе Южных Курильских островов. Первые толчки были магнитудой 4,1 балла, а вторые — 4,2. Их ощутили жители села Малокурильское на острове Шикотан, написал ТАСС.

Рядом с Курилами довольно часто происходят землетрясения. В конце марта мощные толчки почувствовали в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. Тогда магнитуда составила 7,6.