Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел. Видео

Днем в субботу на вулкане Эбеко недалеко от Северо-Курильска произошел выброс пепла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

«Днем в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по региону поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту три километра. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до пяти километров», — говорится в сообщении.

По информации ЕДДС в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущается. В ведомстве добавили, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Высота вулкана составляет 1156 метров, он расположен в семи километрах от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы на Эбеко продолжаются с октября 2016 года.

В соцсетях появилось видео с места события. На нем видно, как пепел поднялся высоко над вулканом. С виду похоже на дым.

Накануне жителей двух регионов государства Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море начали эвакуировать из-за опасной близости проснувшегося вулкана Суфриер. В стране насчитывается примерно 110 тысяч жителей. Последнее извержение было зафиксировано там в апреле 1979 года.