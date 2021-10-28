Курганцев предупредили об ухудшении погоды

Сильные осадки выпадут в Курганской области в период с 28 по 30 октября. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт областного ЦГМС.

Снег и дождь пойдут в регионе одновременно. Кроме того, ожидается облачная погода. 28 октября сила ветра составит 14 метров в секунду.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 28.10.2021, 29.10.2021, 30.10.2021 <…> облачно с прояснениями, местами небольшие осадки», — сообщили в ведомстве.

Ранее депутат Владимир Бурматов предложил разрешить ветеринарам использовать человеческие лекарства для лечения животных. Соответствующую поправку он предложил в ходе заседания Госдумы.