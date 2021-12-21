Куратор «мусорной» реформы назвал топ-20 зеленых регионов России

Российский экологический оператор представил «Зеленый рейтинг» регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте РФ. Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области.

Для оценки эксперты брали статистические показатели и результаты социологического опроса россиян. В РЭО считают, что такой подход позволяет проанализировать цифровые данные, а также оценить уровень социального настроения и восприятия происходящих изменений в сфере обращения с ТКО. Специалисты РЭО проанализировали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, сведения ФОИВ и РОИВ, региональных операторов, а также данные цифровой системы «РЭО Радар», анкету участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией), отчет по сообщениям в СМИ.

Топ-20 регионов в сфере обращения с ТКО по версии РЭО:

1. Московская область

2. Ярославская область

3. Нижегородская область

4. Калужская область

5. Тульская область

6. Белгородская область

7. Мурманская область

8. Ростовская область

9. Сахалинская область

10. Свердловская область

11. Псковская область

12. Ямало-Ненецкий автономный округ

13. Самарская область

14. Пензенская область

15. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

16. Рязанская область

17. Тюменская область

18. Липецкая область

19. Новгородская область

20. Ивановская область

В каждом из критериев есть свои лидеры, указали в РЭО. По охвату населения услугой по вывозу отходов — это Марий Эл, Магаданская область и Ненецкий автономный округ; по охвату раздельным накоплением — Москва, по динамике показателей обработки и утилизации — Московская и Орловская области, Ингушетия; по инвестициям в инфраструктуру ТКО — Московская, Нижегородская, Тюменская, Мурманская, Ярославская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Калининградская и Тульская области, ЯНАО и ХМАО; по образовательно-просветительской и разъяснительной работе с населением — Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Собранные данные в результате социологического опроса характеризуют качество и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с ТКО, а также информированность и отношение граждан к реформе и происходящим изменениям», — указывает гендиректор РЭО Денис Буцаев. Телефонный опрос (CATI) проводился по специально разработанной выборке в ноябре 2021 года. Опрос репрезентирует население каждого субъекта Российской Федерации в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность выборки — не более 3,4%.

«Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. По каждой категории мы отобрали критерии, провели статистическую оценку, — добавил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. — РЭО тесно взаимодействует с регионами, я встречаюсь на регулярной основе с губернаторами и главами профильных региональных ведомств, наши специалисты мониторят деятельность регоператоров, постоянно собирают данные и анализируют ситуацию. Была проделана большая работа, и мы рады представить лидеров отрасли, хочется, чтобы остальные не только стремились занять высокие позиции, но главное развивали отрасль на благо нашей страны и ее жителей».

Рейтинг создавался для того, чтобы помочь руководителям и практикам в органах государственной власти, бизнесе, общественных организациях реализовать и оценить эффективность мероприятий, направленных на развитие системы обращения с ТКО. РЭО опубликовал рейтинг по итогам 11 месяцев 2021 года, его лидерам вручат «Зеленую премию».