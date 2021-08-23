Купальный сезон завершился в Москве и Подмосковье

Температура воды в Москве-реке опустилась до +20 градусов. Больше повышения температурного фона в этом году не предвидится, поэтому купальный сезон в московском регионе можно считать закрытым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москва-реке температура вод составляет +20 градусов. Что такое купальный сезон, четкого определения нет. Но я его ассоциирую с рекомендацией врачей, которые говорят, что дети чувствуют себя комфортно в воде, когда температура +22 градуса и выше. Можно говорить, что купальный сезон закончился», — рассказал он ТАСС.

Даже возможный всплеск тепла в Москве и области в конце рабочей недели не сможет реанимировать купальный сезон, так как вода будет теперь активнее охлаждаться из-за низких ночных температур.

По словам синоптика, в Москве в понедельник и вторник температура воздуха будет в диапазоне +19…+21 градус тепла, затем температура понизится до +17…+20 градусов тепла. Тем не менее в пятницу и субботу может потеплеть до +25 градусов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что понижение температуры достигнет своего предела к среде, 25 августа, когда столбики термометров днем опустятся до +19 градусов.