Экология 19 августа 2023, 17:32 Кубанский заповедник «Утриш» закрыли из-за угрозы лесных пожаров Краснодарский заповедник «Утриш» закрыли для туристов из-за риска пожаров РИА «Новости»

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Экскурсии для туристов и проезд транспорта через государственный заповедник «Утриш» в Краснодарском крае временно приостановили. Как сообщила администрация в своем Telegram-канале, решение приняли из-за риска лесных пожаров.

Экскурсии для туристов и проезд транспорта через государственный заповедник «Утриш» в Краснодарском крае временно приостановили. Как сообщила администрация в своем Telegram-канале, решение приняли из-за риска лесных пожаров.

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Установившаяся в Краснодарском крае сухая и жаркая погода заставила руководство заповедника повысить степень пожарной опасности до пятого уровня.

До снижения этого показателя по территории запретили проведение экскурсий, а также проезд транспорта по лесной дороге Сукко — Малый Утриш. Исключение сделали только для машин, которые работают на лесопарк, и экстренных служб.

Разгоревшийся пожар летом 2020 года чуть полностью не уничтожил заповедник «Утриш». Возгорание началось сразу на нескольких участках. На тушение пламени ушло двое суток. За это время огонь уничтожил 127 гектаров леса, в том числе реликтовые растения, которые росли там столетиями.

Прибывшим на место пожарным помогали местные жители и туристы. Люди выстроились в цепочку до моря и передавали емкости с водой. Причиной возникновения очагов в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.