Кто вошёл в топ-5 самых замусоренных районов Петербурга

Число жалоб продолжает расти — за эту неделю сообщения в систему направили около 350 человек. Всего с 1 января 2022 года в систему «РЭО Радар» поступило рекордное количество сообщений из Санкт-Петербурга о невывозе отходов — на 20 января их количество составляет 1814. Причина такого прироста — присоединение к системе Невского экологического оператора. Зачастую люди жаловались на стихийные свалки и нерегулярный вывоз отходов.

«Наибольшие проблемы с мусором, согласно сообщениям людей, в Невском, Приморском и Калининском районах. Число жалоб из этих районов составило 44% от всех жалоб, 24,6% и 7,33% соответственно. Далее в антирейтинге „замусоренных“ районов Петербурга Выборгский (5,5%), Красносельский (3,95%) и Фрунзенский районы (3,25%). Ни одного сообщения нет только по Кронштадтскому району Петербурга», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Все поступившие в «РЭО Радар» сообщения взяты в работу и направлены регоператору на контроль. По состоянию на 20 января уже есть решения по 386 обращениям.

Основной причиной нарушений вывоза отходов в Петербурге эксперты РЭО назвали низкий уровень подготовки Санкт-Петербурга к переходу на новую систему обращения с ТКО. В том числе, не была проведена тщательная проверка наличия и объёма контейнеров во дворах, а также не было рассчитано необходимое количество техники.

«Петербургский регоператор плохо подготовился к переходу на новую систему обращения с ТКО. Во-первых, он не взял во внимание и не уточнил реестр контейнерных площадок. Контейнерные площадки во дворах домов не были оценены даже элементарным способом — визуально. Во-вторых, Петербургу явно не хватило специализированной техники для сбора и транспортировки отходов — необходимо было увеличить парк мусоровозов», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.

Напомним, представители РЭО 13 и 14 января проверили ситуацию с вывозом отходов по адресам, которые чаще остальных встречались в сообщениях заявителей: ул. Бутлерова 11 к.4, ул. Октябрьская набережная 124 к.7, ул. Крыленко 25 к.4, ул. Евдокима Огнева 6 к. 1. Как выяснилось, по состоянию на 14 января действительно не на всех контейнерных площадках были вывезены ТКО, встречались переполненные контейнеры, а контейнерные площадки нередко были завалены мусором и КГО.

СПРАВОЧНО

На решение проблемы регоператору в системе «РЭО Радар» отводится три недели. Все просроченные сообщения контролируются модератором. По правилам работы сервиса, модерация сообщений в системе «РЭО Радар» занимает три дня.