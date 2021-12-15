Кинофестиваль, сериал и бренд одежды: кто вошел в шорт-листы «Зеленой премии»

Жюри «Зеленой премии» отобрало шорт-листы в пяти номинациях. Всего на конкурс было подано более тысячи заявок. Список лучших проектов среди брендов, культурных и образовательных учреждений, общественных организаций и медиа опубликован на сайте Российского экологического оператора.

«Жюри завершило отбор из лонг-листа, всего было подано более 1 000 проектов. «Зеленая премия» уже сейчас показывает, как много разных проектов в нашей стране, направленных на развитие отрасли и в целом экологическую осознанность среди людей и бизнеса Наиболее массовыми стали категории «Общественные организации/волонтеры» и «Образование». Также компетентное жюри оценивало заявки в категориях «Культура», «Бренды» и «Медиапроекты».Жюри предстоит непростой выбор. Многие из проектов достойны победы и большого внимания. Однако нужно выбрать лучших из лучших. Награждение победителей состоится уже совсем скоро — 22 декабря», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Культура

В шорт-лист проектов в области культуры вошло 15 заявок: среди них нашумевшие выставки «Живое вещество» в Третьяковке и HYDRA в Севкабель Порт в Петербурге, а также проект Московского музея дизайна «Фантастик Пластик», скульптура «Волна 2020» из отходов, собранных в Черном море, выставка «Мусореализм» с репродукциями известных картин, в которые добавлено изображение бытовых отходов.

Кроме того, на суд жюри попали Международный фестиваль зеленого документального кино «Экочашка», экофестиваль «Озиленяйся» в КЦ «Зил», произведения арт-группы Recycle, проекта 99recycle и дизайнеров из Zero Waste Lab. Жюри не обошло стороной и фэшн, включив в шорт-лист бренд апсайклинговой одежды Ecoolska, а также фотопроект «Le Souffle. Дыхание», книгу «Страна отходов», художественный МУзей МУсора"МУ МУ» и Музей PRO мусор.

Образование

Большое количество заявок было подано в номинации «Образование». Возраст участников таких проектов от мала до велика. Всего в шорт-лист попал 21 проект, среди которых экогруппа «Зеленые ладошки» от учеников начальной школы, образовательный марафон «Экостарт-2021» с конкурсом мультфильмов о разумном потреблении, студенческий эко-клуб «ThеЛёнка», чья цель — переход от одноразовых вещей к многоразовым альтернативам, всероссийская акция «Экодежурный по стране», в которой участвовало больше 100 тысяч человек, всероссийский проект «ЭкоХОД» с онлайн-квизами, экопроект по раздельному сбору вторсырья «#Разделяй», который занимается популяризацией раздельного сбора вторсырья, молодежный межвузовский фестиваль в области устойчивого развития «ВузЭкоФест».

Кроме того, в шорт-лист вошли такие проекты, как «На Байкале: дели, чтобы жить», научно-популярный ЭКОлекторий для школьников, программа «ЭКО-ГРАД PRO», экологическая программа «Зеленый Политех», научное студенческое общество Института Экологии «GreenLab», экологический клуб «MGIMO Goes Green»,

Школа экологической грамотности, «Экологический социально-просветительский проект ««Мусорная эволюция»»».

Проекты от вузов, в том числе направленные на профподготовку, представлены в шорт-листе «Программой повышения квалификации «Основы и принципы экономики замкнутого цикла. Опыт Германии. Возможности реализации в Российской Федерации»» от РУДН, «Магистерской программой ««Управление природоохранными инновациями»»» от МИСИС, «Программой повышения квалификации ««Управление отходами производства и потребления»»» от РАНХиГС,

«Школой по вторичной переработке пластика и принципам устойчивого проектирования «СИБУР Circularity»», Интерактивным курсом «ESG: введение» от «Корпоративного университета Сбербанка», а также Ассоциацией «зеленых» вузов России.

Общественные организации

Довольно сложно для жюри было выбрать из нескольких сотен проектов в категории «Общественные организации»: по всей стране, практически в каждом регионе, проходят субботники, уборки, волонтерские акции и просветительские мероприятия. Были отобраны наиболее яркие и масштабные проекты, среди них инициативы ВОО волонтеров-экологов «Делай!», всероссийское движение «Волонтеры экологи», проект из Мурманска «Чистая Арктика», ставший очень популярным фонд «Второе дыхание», принимающий на переработку старую одежду, образовательно-экологический проект «Добрый пластик» от благотворительного фонда «География добра» и «Чистые водоемы» из Самары, «спасающий» еду проект «Фудшеринг», оригинальный сервис по экологизации киносъемок Sister Mary.

Кроме того, в шорт-лист этой номинации попали эколого-просветительский центр «Сборка» (РУСЭКО), проекты «Чистые игры», Vtorbox, «Мегабак», «Экопоходы с Норкиным», «Экология во имя добра» из Ростова-на-Дону и Фонд рационального природопользования с экологической программой «Школа утилизации: электроника».

Медиа

По словам жюри, не так просто было отобрать лидеров и в номинации «Медиа», так как заявки приходили от совершенно разных категорий проектов. Например, в шорт-лист попали, как целые издания (онлайн-СМИ об экологичном образе жизни RecycleMag, проект «РБК Тренды Эко-номика», включающий в себя сайт, журнал, YouTube-канал, телепроект, подкасты, соцсети и ТикТок), так и Telegram-каналы (просветительский канал об экологии и разумном потреблении «ШЭР», канал о работе российских природоохранных ведомств, аспектах реформы обращения с отходами «Зеленый змий», анонимный канал об экологии «Экологиня»).

В шорт-листе также оказались приложения — первый веб-навигатор и мобильное приложение с интегрированной программой лояльности, включающие в себя социальные и экологические сервисы и предложения для сознательных горожан «Город +1»; мобильное приложение, отслеживающее свалки, «Охота на свалку»; мобильное приложение, помогающее сортировать отходы с пользой, TrashBack; крупнейший поисковой агрегатор пунктов приема металла России «Сдавалыч»; приложение-база мест приема вторсырья, контейнеров для сбора различных фракций, а также пунктов приема отходов I и II классов опасности «РСО.Навигатор».

Жюри отобрало для шорт-листа в этой номинации интерактивные проекты «ECO inc. Спасти планету Земля» (экологическая образовательная игра от Гринписа) и сериал в формате ситкома, основанный на лучших мировых практиках заботы об окружающей среде #несвалка, а также благотворительные проекты «Супермаркет мусора «Мой Байкал» и платформу по сбору пожертвований «Экологический патруль».

В номинации «Медиа» среди лучших были отобраны и первый в России подкаст об устойчивом развитии в формате научно-популярных дискуссий с экспертами «Вся правда об экологии», а также You-Tube канал «Сортировочная» о том, как сортировать отходы.

Бренды

В шорт-лист «Брендов» попало 20 проектов, многие из которых направлены на сбор и переработку вторичного сырья, в том числе среди клиентов представленных компаний. Таким образом они не только позволяют увеличить объемы переработки, но и популяризовать раздельный сбор среди населения. Такими проектами стали раздельный сбор операционных отходов и прием вторичного сырья от населения от компании «Ингка Сентерс», отказ от пластиковых пакетов в пользу многоразовых сумок и прием на переработку пластика от гостей в торговых комплексах «МЕГА», «Вторая жизнь мебели», «Ноль пищевых отходов» от IKEA, совместная деятельность по переработке картонных уголков от паллет от АО «СОЭМЗ» и ИКЕА, установка на территории парковки гипермаркетов «Леруа Мерлен» пунктов по приему вторсырья, «Отдай коробку в переработку» от OZON и комплексная инфраструктура для сбора и переработки батареек от Duracell.

Лидерами стали проекты, направленные на просвещение и устойчивое развитие — это «Магнит» и Henkel, подготовившие программу по развитию направления устойчивого развития в ритейле; МТС, внедрившая принципы экономики замкнутого цикла в бизнес-процессы; ОАО «РЖД», занимающееся экопросвещением среди пассажиров; Lamoda, объединившая в разделе Lamoda Planet бренды с устойчивым развитием; Росмолодежь и ДОБРО.РФ, организовавшие Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ; «Макдоналдс», устроившая акцию #МойЭкоДень.

Жюри также отобрало в данный шорт-лист «Экоплатформу» с установкой фандоматов, онлайн-платформу по вывозу вторичного сырья «Убиратор», проект от Ecolean «Снижение углеродного следа упаковки», рефил-станции для покупки бытовых экосредств в многоразовую тару BioMio, проекты по озеленению городских районов от «Чистой линии» (Unilever), сделанные из вторичных материалов площадки для выгула собак от компании Mars Petcare.

Среди жюри «Зеленой премии» — знаменитый зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и активно пропагандирующая экопривычки телеведущая Ирена Понарошку.

Вся информация представлена на сайте РЭО в разделах «Зеленой премии» и «Зеленого рейтинга».