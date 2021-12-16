Ксения Бородина призвала россиян сортировать отходы

Телеведущая и блогер Ксения Бородина обратилась с просьбой к россиянам отказаться от излишней упаковки на Новый год и раздельно собирать отходы. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте, который насчитывает 17,8 миллиона подписчиков. Глава РЭО Денис Буцаев поприветствовал призыв Бородиной.

«Новый год — это много подарков!.. И куча упаковки. Я уже почувствовала это на себе. До нового года еще три недели, но у меня уже целый склад коробочек… Честно говоря, сердце сжимается, когда понимаю, что большинство этих коробочек отправится разлагаться на полигоны. Особенно, с модными сейчас адвент-календарями дела плохи. Упаковка обычно очень сложная (из слоя картона и пластика). Значит, ее нереально переработать: никто не будет заморачиваться с разделением этих слоев», — рассказала блогер в посте.

Она также написала в своем посте о Российском экологическом операторе, который призвал не покупать лишней упаковки и обязательно разделять отходы, если во дворе есть контейнеры для вторсырья и смешанных отходов.

«Одна из составляющих российской реформы обращения с ТКО — это просвещение. РЭО активно работает по этому направлению, мы подготовили большой блок просветительских материалов. Важно также обращаться к людям доступным языком на таких популярных площадках, как социальные сети. Поэтому здорово, что все больше и больше блогеров присоединяются к осознанному потреблению и агитируют свою аудиторию перейти к более экологичному образу жизни», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

РЭО сейчас работает над тем, чтобы законодательно стимулировать производителей к использованию перерабатываемой упаковки. Для этого планируется запустить в России с 2022 года расширенную ответственность производителей (РОП).

«Суть в том, чтобы производители отвечали финансово за переработку всей упаковки, которую выпускают! Чем она экологичнее, тем дешевле это будет для них. Иначе получается, что крупные корпорации просто приходят к нам в страну, зарабатывают деньги, загрязняют все вокруг и не несут никакой ответственности (платить приходится нам!)… В Европе уже давно такой РОП действует», — написала Бородина.

В 2021 году РЭО запустил информационную кампанию о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в России. В нее вошло создание медиабанка с фотографиями, экопросветительскими материалами, роликами с социальной рекламой и уроками для детей и подростков «Зеленая школа». Кампанию поддержали известные блогеры и медийные личности.